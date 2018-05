TIM, Genish ringrazia per la fiducia

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di, nato dalla vittoria disu, pone la propria fiducia sui, nominato Presidente, confermando, Amministratore Delegato.“Sono molto orgoglioso della fiducia che mi hanno voluto dimostrare tutti i Consiglieri di Amministrazione di TIM affidandomi il ruolo di Presidente del Gruppo - ha dichiarato il Presidente Fulvio Conti - . Abbiamo oggi confermato la nostra piena fiducia in Amos Genish e alla sua squadra di manager, che sosterremo nell'implementazione del Piano Industriale 2018-2020. Il mio è un impegno di lungo termine, che unito a quello di Genish e alla sua comprovata esperienza nel settore, ha come obiettivo far crescere il Gruppo creando valore per tutti gli stakeholder e i nostri azionisti”.“Desidero ringraziare il nuovo Consiglio di Amministrazione di TIM per avermi confermato la fiducia alla guida dell’azienda in veste di Amministratore Delegato - ha commentato Genish - . Ribadisco il mio impegno di lungo termine nel percorso di trasformazione del Gruppo, volto a riportare l’azienda a giocare un ruolo di leader nel panorama internazionale. Siamo sulla strada giusta, con il team migliore e con il supporto del nuovo Consiglio possiamo continuare il percorso di implementazione della strategia DigiTIM, che sta già dando i suoi frutti, massimizzando la creazione di valore di cui questa azienda è capace”.