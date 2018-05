Unimpresa preoccupata da stallo istituzionale

(Teleborsa) - Il nulla di fatto per la formazione di un nuovo Governo preoccupa l'(Unimpresa)."Lo stallo istituzionale in cui il nostrosi è avvitato dopo due mesi di inconcludenti consultazioni fra i partiti politici ci preoccupa e non poco. Avevamo lanciato un appello, alle forze politiche e ai gruppi parlamentari in particolare, affinché prevalesse il senso di responsabilità per la formazione di una maggioranza e per la nascita di un governo, di cui l'Italia ha urgente bisogno". Lo ha dichiarato il presidente di Unimpresa,Secondo il numero uno di Unimpresa "alle porte ci sono scadenze fondamentali e una ripresa che ha bisogno di misure significative per ripartire con la necessaria energia. Va approvato e probabilmente riscritto il Documento di Economia e Finanza , () vanno trovate le coperture per evitare che si attivino le clausole di salvaguardia e aumenti l'IVA, va affrontato con determinazione il confronto con l'in vista della preparazione della prossima legge di bilancio".A questo proposito, si è espresso oggi 8 maggio, anche il Ministro dell'Economia,che ha spiegato che " il rialzo dell'IVA, questo "può essere evitato con la legge di bilancio per il 2019 ".