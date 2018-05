Berlusconi: "Nessun veto al Governo Lega-Cinque Stelle. FI non voterà la fiducia"

(Teleborsa) - Riflettori puntati sul Quirinale.hanno chiesto al24 ore di tempo per confrontarsi allo scopo di raggiungere un possibile accordo di Governo . Il leader del Carroccioe il pentastellatovogliono arrivare a un'intesa che soddisfi il voto elettorale.da parte sua non pone alcun veto al Governo Lega-Cinque Stelle, anche se ribadisce: "Noi non voteremo la fiducia".spiega: "Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di centro-destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, Governo che avrebbe certamente trovato in Parlamento i voti necessari per governare. Questa strada non è stata considerata praticabile dal. Ne prendo atto".Il Cavaliere prende anche atto che "un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con i cinque stelle.. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia, ma valuteremo in modo sereno e senza pregiudizi l’operato del Governo che eventualmente nascerà, sostenendo lealmente, come abbiamo sempre fatto, i provvedimenti che siano in linea con il programma del centro-destra e che riterremo utili per gli italiani", conclude.