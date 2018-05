BT pronta a tagliare 13mila posti di lavoro

British Telecom

(Teleborsa) - Prende il via la riorganizzazione diche non sarà indolore.Il gigante delle telecomunicazioni èdi lavoro in tre anni.I tagli riguardano ruoli di amministrazione e middle management. Allo stesso tempo il gruppo intende avvalersi di nuove 6mila professionalità per supportare l'implementazione della rete e il servizio clienti.. Il piano costerà 800 milioni di sterline che saranno recuperati in due anni, spiega il gruppo.Intanto, il titolo crolla alla Borsa di Londra mostrando un calo del 7,86%.