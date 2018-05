Air France-KLM adotta una governance transitoria

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha nominato il direttore finanziario,, amministratore delegato ad interim per sostituire, che si era dimesso a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio . Una decisione provvisoria che apre un nuovo capitolo per la compagnia compagnia aerea alle prese con un momento molto delicato della propria storia.Nella governance transitoria per il gruppo,avrà il ruolo di di presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione. E' stato istituito un comitato manageriale di gestione composto da tre membri: Frédéric Gagey Chief Financial Officer del gruppo, Franck Terner e Pieter Elbers, CEO di KLM.La governance transitoria durerà il meno tempo possibile per completare efficacemente il processo di successione per i ruoli lasciati da Jean Marc Janaillac.