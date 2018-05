Sabaf svela i conti trimestrali

Sabaf

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2018 idel Grupposono stati pari a 38,5 milioni di euro,rispetto ai 37,1 milioni di euro dello stesso trimestre del 2017. A parità di tassi di cambio, l’incremento dei ricavi sarebbe stato del 7,1%.rispetto ai 3,1 milioni di euro del primo trimestre 2017.Al 31 marzo 2018 l’è di 26,4 milioni di euro (25,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017), dopo avere acquistato nel corso del trimestre 95.168 azioni proprie (0,82% del capitale sociale), per un controvalore di 1,8 milioni di euro.Per l’intero esercizio 2018 il Gruppo conferma la stima di ricavi in aumento tra il 3% e il 5% rispetto al 2017 e di una redditività operativa (EBITDA%) in linea con il 2017.Frazionale a Piazza Affari la risalita del titolo del produttore di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas: +0,52%.