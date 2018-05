Contratto Lega-M5S porterebbe il deficit al 5,5% del PIL

(Teleborsa) - Le misure a cui stanno lavorando Lega e Movimento Cinque Stelle per formare un nuovo governo potrebbero far volare il deficit dei conti pubblici al 5,5% del PIL, il prossimo anno. Sempre che le due forze politiche riescano a trovare la quadra sul nome del premier.Queste le previsioni economiche di Oxford Economics che vede una crescita del PIL tricolore dell'1,4% quest'anno e dell'1% nel biennio successivo (2019-2020).Le due parti - spiega l'ente - hanno concordato: reddito di cittadinanza, taglio delle tasse e superamento della riforma pensionistica del 2011, cosiddetta Legge Fornero . Queste(5,5% del PIL): una situazione che condurrebbe a "un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio, con il deficit stimato al 5,5% nel 2019". Tuttavia per l'ente è improbabile che i mercati e la Commissione europea restino impressionati dalle proposte, quindi "prevediamo che vengano abbattuti per rispettare il limite del 3%".Proprio ieri (15 Maggio) è arrivato il monito dell'UE all'Itala a "rispettare i parametri stabiliti senza eccezioni"Secondo le stime dell’ente, il reddito di cittadinanza costerebbe 30 miliardi, la flat tax circa 60 e la rivisitazione della legge sulle pensioni altri 15 miliardi. In più servirebbero 31 miliardi nel biennio 2019-2020 per fermare l’aumento automatico dell’IVA fino al 25 per cento.Nel frattempo,su cui pesano le indiscrezioni sulla bozza di contratto per il governo tra M5S e Lega , che prevedeva l'uscita dell'Italia dall'euro, ma subito bollata come superata. Intanto le due forze politiche continuano a lavorare alla formazione del nuovo governo con l'Lo: il differenziale di rendimento si è avvicinato pericolosamente alla soglia dei 140 punti base, con il tasso sul decennale del Tesoro in rialzo del 2%.