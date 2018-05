J.C. Penney paga pegno con trimestre sotto attese

J.C. Penney

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 10,91%.Sul titolo pesano le vendite per il primo trimestre che a perimetro omogeneo sono risultate sotto le attese degli analisti a causa del tardivo avvio della stagione di vendita primaverile. I ricavi, nel periodo, sono scesi del 4,3% a 2,58 miliardi di dollari contro attese per 2,61 miliardi. Le vendite nei negozi aperti da almeno un anno sono salite dello 0,2, ma anche in questo caso hanno deluso il consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,85 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,04.