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Mercato americano apre tonico su job report sotto le attese

Commento, Finanza
Mercato americano apre tonico su job report sotto le attese
(Teleborsa) - Apertura tonica per Wall Street dopo che il report sull'occupazione statunitense di settembre ha mostrato dati inaspettatamente inferiori alle attese. Un segnale che potrebbe ridurre la propensione della Federal Reserve ad aumentare i tassi a ottobre. Intanto, lo strumento FedWatch del CME indica che le aspettative del mercato riguardo a un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed nella riunione di fine mese è scesa al 20% dal 64% di una settimana fa.

Intanto il prezzo del petrolio ha rallentato, con il Brent in area 99,8 dollari al barile, in scia alla notizia che alcuni Stati europei starebbero valutando un ulteriore rilascio di riserve.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza dello 0,67%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.735 punti. Maggiormente in evidenza il Nasdaq 100 (+1,19%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100 (+1,03%).
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