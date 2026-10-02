Mercato americano apre tonico su job report sotto le attese

(Teleborsa) - Apertura tonica per Wall Street
dopo che il report sull'occupazione statunitense
di settembre ha mostrato dati inaspettatamente inferiori alle attese
. Un segnale che potrebbe ridurre la propensione della Federal Reserve ad aumentare i tassi a ottobre. Intanto, lo strumento FedWatch del CME indica che le aspettative del mercato riguardo a un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed nella riunione di fine mese è scesa al 20% dal 64% di una settimana fa.
Intanto il prezzo del petrolio ha rallentato
, con il Brent in area 99,8 dollari al barile, in scia alla notizia che alcuni Stati europei starebbero valutando un ulteriore rilascio di riserve
.
Sulle prime rilevazion
i, il Dow Jones
avanza dello 0,67%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.735 punti. Maggiormente in evidenza il Nasdaq 100
(+1,19%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100
(+1,03%).