Wall Street apre in stand-by mentre dollaro e rendimenti accelerano dopo dati inflazione

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA in apertura, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 51.714 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.768 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-0,81%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,35%.
Gli occhi degli investitori sono sulla earning season
, che prosegue con le grandi banche e il settore finanziario. Nel terzo trimestre Morgan Stanley
ha registrato risultati
in crescita e superiori alle attese, con ricavi aumentati del 12% a 20,3 miliardi di dollari, a fronte di un consensus di circa 20 miliardi. I ricavi di Bank of America
hanno registrato
una crescita del 3% a 30 miliardi e il margine di interesse è salito dell'8% a 16,4 miliardi. BlackRock
ha archiviato il terzo trimestre
con un utile per azione rettificato aumentato del 38% annuo a 15,93 dollari, superando inoltre il consensus che stimava 14,15 dollari. Infine, State Street
ha registrato
ricavi totali per 4 miliardi di dollari, in crescita del 13%, trainati dalle commissioni e dal margine di interesse, mentre l'AUM ha raggiunto il record di 6,3 trilioni.
Di rilievo il dato sull'inflazione Usa di settembre
che ha accelerato
su base annua oltre le attese (+3,6%), al 3,7%, dal 3,4% di agosto. Si tratta dell'aumento più rapido degli ultimi cinque mesi. Un andamento che alimenta i timori di nuove fiammate inflazionistiche e rafforza l'aspettativa che la Federal Reserve dovrà mantenere i tassi d'interesse elevati e più a lungo
, in un contesto che resta appesantito da prezzi del petrolio ancora alti.
In seguito all'accelerazione dei prezzi al consumo, gli operatori hanno stimato una probabilità vicina al 50%
che la banca centrale USA alzi i tassi durante la riunione di ottobre. Inoltre, il dollaro si è rafforzato
, raggiungendo il livello più alto da oltre un anno, e sono aumentati i rendimenti dei Treasury
su tutte le scadenze, con il titolo a due anni (più sensibile alle variazioni dei tassi Fed) che è salito fino a 16 punti base, toccando il 4,95%.