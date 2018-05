Salute, da ENEA rivelatori di radiazione innovativi per cure antitumorali

(Teleborsa) -. Innovativi rivelatori di radiazione basati su cristalli e film sottili di fluoruro di litio, un composto trasparente molto utilizzato in ottica, hanno permesso di, la cosiddetta curva di Bragg, in un materiale simile al tessuto umano. Gli studi sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale "Europhysics Letters".I risultati, utili in(tecnica oncologica radioterapica che permette di rilasciare la dose con estrema precisione ed efficacia sul tumore-bersaglio) saranno presentati al, organizzato dall’ENEA presso il Centro Ricerche di Frascati (17-18 maggio 2018), in occasione della Prima Giornata Internazionale della Luce dell’UNESCO.ottenuta grazie a questi innovativi rivelatori di radiazioni fotoluminescenti, dalle caratteristiche simili a quelle del tessuto umano,", sottolinea, responsabile del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica dell'ENEA. "Inoltre, grazie agli sforzi della ricerca internazionale, questi risultati consentiranno, oltre che, anche lae la sua, maggiore sicurezza del trattamento radioterapico nonché riproducibilità e confronto dei risultati clinici e quindi anche semplificazione delle procedure per il fisico medico", conclude Montereali.