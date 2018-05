Safe Bag, accordo preliminare per acquisto 51% di PackandFly

Safe Bag

(Teleborsa) -completa la due diligence di PackandFly e fissa il closing il 12 luglio.La società di servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha concluso con Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev un contratto preliminare avente ad oggetto l’ acquisto del 51% delle due principali società del Gruppo PackandFly in cui confluiranno, comunque, tutte le attività gestite dal Gruppo, consentendo a Safe Bag di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli aeroporti in cui è presente il Gruppo PackandFly.Nei prossimi giorni saranno avviate le attività propedeutiche al closing dell’operazione che, ad oggi, è previsto per il 12 luglio 2018, si legge in un comunicato nel quale si aggiunge cheinclusivo della acquisizione PackandFly.