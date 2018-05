Borse europee prudenti. Focus su BCE e politica Italia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della, con le, in particolare tra USA e Cina, dopo che l'amministrazione Trump ha avviato un'indagine nazionale sulla sicurezza, sull'importazione di auto e camion, che potrebbe portare all'introduzione di nuovi dazi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico di premier a Giuseppe Conte , nome indicato dal nascente governo Lega-M5S. Il giurista ha accettato l'incarico di formare un esecutivo giallo-verde, con riserva, come da formula di rito. Oramentre è già partito il. Il nome più discusso è quello di, il professor "anti-euro" che piace tanto al leader della Lega, Matteo Salvini ed ha incassato anche l'ok del capo politico, Luigi Di Maio, ma sembrerebbe essere meno gradito al Quirinale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,172. Attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BCE, dello scorso 26 aprile. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.296,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.: scende lo, attestandosi a 186 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,36%., cede lo 0,31%. Ferma sulla parità(+0,07%) così come(+0,19%)., riportando una variazione pari a +0,17% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+1,07%),(+0,79%) e(+0,73%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,52%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,37%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+1,91%),(+1,80%),(+1,31%) e(+0,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%.