Governo, Conte a lavoro sulla lista dei ministri. Nodo all'Economia

(Teleborsa) - Indaffaratissimo il Premier incaricato , che dopo aver ricevuto ieri (23 maggio 2018) l' incarico di formare il Governo dal Capo dello Stato, si è messo subito a lavoro per trovare la squadra.. Nel pomeriggio Conte incontrerà quelli di Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e per finire Movimento 5 Stelle, alle ore 19:00., anche se il vero nodo centrale resta l'Economia . Il nome di caldeggiato da M5S e Lega , sembra creare qualche perplessità al Capo dello Stato per la sua natura anti-euro. Intanto l'economista si è dimesso dal fondo Euklid per "impegni pubblici".Spunta anche il nome di, che se non dovesse andare all'Economia potrebbe andare al Ministero delle Infrastrutture. In pole per via XX settembre anche l'economistaI nomi divengono associati al Ministero degli Esteri.