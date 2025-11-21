Milano 17:35
Mare Group, via libera golden power per offerta su Eles

(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ottenuto il via libera dal governo per l'OPA sulla totalità delle azioni Eles.

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri - si legge in una nota - ha trasmesso a Mare Group la delibera con cui e' stata accolta la proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze di non esercizio dei poteri speciali in relazione all'acquisizione da parte della Società di azioni di Eles rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente e la costituzione di un pegno sulle stesse".

Avverata per Mare Group la relativa condizione di efficacia dell'Offerta prevista.
