Governo, Conte continua le consultazioni a Montecitorio

(Teleborsa) - Giornata di consultazioni per il Premier incaricato Giuseppe Conte impegnato a dare il via al nuovo Governo. A partire dalle 12:00 di oggi (24 maggio 2018),ha incontrato alla Camera i Deputati e le delegazioni dei vari Gruppi parlamentari. Nel pomeriggio, è stato il Gruppo Misto ad aprire le danze, conche ha dichiarato: "Faremo un'opposizione molto rigorosa".nel pomeriggio incontrerà quelli diconferma il no di Forza Italia, alla fiducia all'Esecutivo. "Tale governo non potrà vedere il sostegno di, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come ile, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani", afferma in una notaIntanto, il toto-ministri va avanti.Nessun dubbio sucome prossimo ministro dell'Economia da parte del leader dele di quello della. I due capi politici si sono espressi più volte sulla figura dell'economista, mostrandosi perfettamente in accordo."Noi siamo allineati perfettamente su tutto, stiamo cercando i migliori profili per portare questo Paese al cambiamento, tra i nomi c'è sicuramente quello di Savona", ha dichiarato il leader dei pentastellati mentre il leader del Carroccio ha spiegato che "SavonaIntanto l'economista si è dimesso dal fondo Euklid per "impegni pubblici".Nei prossimi giorni Conte si recherà dal Capo dello Stato,, per sciogliere la riserva , e in caso positivo per sottoporgli la lista dei ministri.