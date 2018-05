ENAV sceglie Leonardo in partnership con Telespazio e IDS per gestione droni

ENAV,

Leonardo

(Teleborsa) -società per il controllo del traffico aereo, annuncia la conclusione della procedura di gara per la selezione del partner industriale che affiancherà l’Azienda nello sviluppo di una piattaforma per l’erogazione dei servizi di Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management (UTM), ovvero per la gestione dei cosiddetti “droni”.Ilda ENAV è unaIngegneria Dei Sistemi e, di cuidel capitale.ENAV "si propone, tramite questa operazione, di far coesistere il traffico aereo tradizionale con le esigenze della nuova tipologia di traffico, consentendo l’impiego dei droni per un numero crescente di servizi anche di pubblica utilità, ai massimi livelli di safety"."Con questa operazionecon l’, pilastro della nostra mission, e di poter" - commenta- spiegando che "la gestione dei droni è una delle linee di sviluppo del Piano Industriale 2018-2022 ".