ELT Group a bordo dei nuovi cacciatorpediniere DDG della Marina

(Teleborsa) - ELT Group offre il proprio contributo al programma dei nuovi cacciatorpediniere DDG della Marina Militare Italiana a valle della collaborazione con Fincantieri , Leonardo e MBDA, in seguito alla firma del contratto tra OCCAR e Orizzonte Sistemi Navali.



ELT Group sarà a bordo delle future unità con una suite di guerra elettronica di nuova generazione, progettata per rafforzare la protezione della piattaforma e dell’intera forza navale in scenari operativi sempre più complessi e multidominio. La soluzione introduce contenuti tecnologici innovativi e garantisce un più elevato livello di integrazione tra sensori, contromisure e sistemi di comando e controllo.



L’obiettivo è potenziare la consapevolezza operativa e la rapidità decisionale, abilitando una gestione più efficace dello spettro elettromagnetico e della risposta alle minacce emergenti.



Con questo programma, ELT Group consolida il proprio ruolo nello sviluppo di capacità avanzate di guerra elettronica per la componente navale, contribuendo alla realizzazione di una delle future unità militari più evolute e rappresentative a livello internazionale.

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