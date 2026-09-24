Fincantieri/Leonardo, a jv OSN commessa da 3,7 miliardi per due cacciatorpedinieri alla Marina Militare

Consegne nel 2033 e 2035

(Teleborsa) - Orizzonte Sistemi Navali (OSN), joint venture tra Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), ha firmato con OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) un contratto del valore complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi in opzione, per lo sviluppo, la produzione, gli studi logistici e l’Initial In Service Support (ISS) di due cacciatorpedinieri DDX di nuova generazione destinati alla Marina Militare.



Nell’ambito del programma, OSN concluderà nelle prossime settimane i contratti di subfornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 1,8 miliardi di euro (di cui circa 800 milioni di euro in opzione) e circa 1,7 miliardi di euro (di cui circa 480 milioni di euro in opzione).



La firma segna l’avvio ufficiale di uno dei programmi più rilevanti per il futuro della componente navale della Difesa italiana e introduce una nuova generazione di unità progettate per operare in scenari marittimi caratterizzati da una crescente complessità, dalla rapida evoluzione tecnologica e dalla sempre maggiore integrazione tra i diversi domini operativi.



La consegna della prima e della seconda unità è prevista rispettivamente nel 2033 e nel 2035.

Condividi

```