Leonardo, BofA abbassa target price con sfide su riconoscimento del valore

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha abbassato a 71 euro per azione (dai precedenti 79,5 euro) il target price su Leonardo , colosso italiano della difesa che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti osservano che il gruppo detiene partecipazioni in alcune delle realtà più pregiate del settore difesa in Europa, tra cui una quota del 25% in MBDA e una quota proposta del 32,5% in BROMO, oltre a un'attività di elettronica per la difesa esposta alla difesa aerea europea e a programmi navali statunitensi di importanza strategica. Tuttavia, le complesse strutture proprietarie e la limitata trasparenza informativa rendono difficile per gli investitori cogliere appieno il valore di tali asset.



BofA evidenzia che Leonardo è scambiata a multipli EV/EBIT stimati per il 2027/28 pari a circa 13,6x/11,4x, livelli che molte società europee comparabili del settore difesa raggiungono solo in una fase più avanzata del medio termine. "Riteniamo che ciò crei un'interessante asimmetria: l'esecuzione del piano attuale e una migliore valorizzazione di mercato offrono molteplici opportunità di rialzo", si legge nella ricerca.



Gli analisti individuano cinque potenziali leve per ridurre lo sconto di complessità: maggiore trasparenza informativa per MBDA; adeguata trasparenza per il settore Space a seguito del deconsolidamento; rendicontazione autonoma per Land Systems; maggiore chiarezza sulla logica strategica alla base della partecipazione in HENSOLDT ; e risoluzione del processo relativo ai partner di Aerostructures.

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