Padoan fa un bilancio del suo mandato

(Teleborsa) - "". Questo il titolo di una relazione preparata dal, che contiene unnegli anni del suo mandato, a disposizione del suo successore così che possa insediarsi nel ruolo con una adeguata visibilità sulla strategia perseguita.Il documento muove dall'impostazione deiritenuta più adatta a conciliare la duplice esigenza di rilanciare occupazione ed economia e al tempo stesso di ridurre i rischi di instabilità per il Paese, attraverso unae la conseguente. L'approccio cosiddetto del "sentiero stretto" è basato sulla definizione ottimale dele della, calibrati per favorire il ritorno a una crescita sostenuta, intorno all'1,5%, e sostenibile, in quanto ottenuta in concomitanza di un progressivo miglioramento delle finanze pubbliche.Il documento descrive - tra l'altro - le specifiche misure adottate a sostegno dell'occupazione e della crescita economica, gli interventi per favorire l'afflusso di finanziamenti alle imprese, le politiche per l'inclusione sociale, la riforma del rapporto tra fisco e contribuenti."Lascio al mio successore un documento concepito come uno strumento di lavoro – spiega il Ministro- per conoscere nel dettaglio gli obiettivi delle politiche perseguite in questi anni, il contesto in cui sono maturate, i vincoli nei quali sono state formulate e i risultati attesi’".