Sesa annuncia i risultati preliminari di fatturato del Gruppo

Sesa

(Teleborsa) -S.p.A. ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2018 con, in crescita di oltre il 6% rispetto al precedente anno fiscale.La crescita del Gruppo attivo nel settore dei servizi e soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, è stata alimentata dallo sviluppo delle competenze e della specializzazione delle proprie risorse umane. Il capitale umano del Gruppo Sesa al 30 aprile 2018 raggiunge il totale di 1.724 dipendenti, rispetto a 1.451 risorse al 30 aprile 2017, pressoché totalmente assunti a tempo indeterminato.Nell'ottica di impegno ed attenzione verso il benessere e la valorizzazione dei propri lavoratori, introducendo piani di tipo flessibile, personalizzabili su misura."Rendere il Gruppo Sesa un posto ideale dove lavorare è per noi molto importante, perché le risorse umane sono il più grande asset di ogni azienda innovativa. La promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, l’attenzione verso le persone, il profondo legame con il territorio sono valori per noi fondamentali per attrarre e trattenere i migliori talenti. La conferma del trend di crescita del Gruppo e del numero di occupati anno dopo anno rappresenta un elemento di profonda soddisfazione", ha commentato, Presidente e fondatore di Sesa.