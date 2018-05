Caos governo: Cottarelli verso la rinuncia? Ma il Quirinale smentisce

(Teleborsa) - Erano stati in tanti a ribattezzare ilpraticamenteCertificatadel voto di fiducia, con lodi non incassare neanche un voto al, una figuraccia destinata a finire sui libri di storia, arrivae c'è chi è pronto a giurare che il presidente incaricato, salito alper sciogliere la riserva, sia in realtà a un passo dalla rinuncia che formalizzerà nell'incontro di domani mattina con il presidente della Repubblica,- Una voce che viene però smentita proprio da fonti del Quirinale, dove Cottarelli è peraltro atteso domani mattinaCottarelli – dicono –- Nel frattempo prende sempre più corpo l'ipotesi di andare al voto addirittura prima della pausa estiva che sembrerebbe mettere tutti d'accordo. Se così fosse non avrebbe senso formare un nuovo governo e a traghettare il Paese verso le elezioni potrebbe essere il governoè il capogruppo al Senato,"Se c'è l'accordo si può fare". C'è l'ok anche dileader dei 5 Stelle, "era più responsabile far partire il governo, ma siamo pronti ad andare al voto a luglio". E nella riunione di oggi con i fedelissimi,avrebbe parlato di una "consistente ipotesi di voto a luglio". "Siamo pronti a votare subito e vi manderemo ancora una volta a casa", fa sapere anche il capogruppo della Lega al SenatoCircola anche una data: il- Il premier incaricato si è recato questo pomeriggio al Quirinale e tutti si aspettavano che avrebbe presentato la lista dei ministri. E, invece, a sorpresa, ha lasciato il Colle ed è tornato alla Camera alimentando il sospetto di aver intenzione di rinunciare.Nonostante ciò, però, nei palazzi si rincorrono voci di una accelerazione della fine della legislatura. Un ragionamento basato anche su un semplice calcolo: dallo scioglimento delle Camere, servono(per i tempi del voto estero) prima della nuova data del voto,Per evitare che il voto cada in pieno agosto, dunque, bisognerebbe dichiarare la fine della legislatura entro domani.- Intanto,"Lo spread - ha detto il capo politico M5s - oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del Cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico".