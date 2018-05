OCSE ottimista sull'economia globale ma PIL Italia visto in rallentamento

(Teleborsa) -, anche se non mancano fattori che potrebbero metterla a rischio.Nell'ultimol'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo stima una, con ilsceso. L'OCSE stima che scenderà ancora, raggiungendo così laNonostante ciò, si legge nel Report, vi sono "legati alle tensioni commerciali , allee all' aumento dei prezzi del petrolio Quanto all', l'OCSE ha previsto unin scia ad un'- che resta comunque "robusta" - e alla- il tasso dei senza lavoro si dovrebbe attestare all'11% nel 2018 e al 10,8% l'anno successivo - che porterà ad un. Il rialzo dell'inflazione, inoltre, eroderà il potere di acquisto delle famiglie.La(1,2% per entrambi gli anni).L'OCSE ha tenuto comunque a precisare che i "possibili cambiamenti da parte del Governo che verrà non sono incorporati nelle previsioni".