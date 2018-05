Falck Renewables e Vestas rinnovano la collaborazione in Norvegia

Falck Renewables

Vestas

(Teleborsa) -S.p.A. a lavoro in. La società attiva nel settore delle rinnovabili, tramite la sua controllata norvegese FalckRenewables Vind A.S, ha siglato conun contratto per unper la fornitura di 12 turbine eoliche V136 da 4,2 MW presso il parco eolico di Hennoy, Norvegia.La costruzione dell’impianto è già iniziata, i lavori si intensificheranno nel corso del 2018 e le turbine saranno consegnate nel 2019. La messa in esercizio è prevista per l’ultimo trimestre del 2019.Il parco eolico si trova a Marafjellet, circa 8 km a ovest di Svelgen, nel comune di Bremanger (Sogn og Fjordane).