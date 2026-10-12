Marcolin e Timberland rinnovano l'accordo di licenza fino al 2031

(Teleborsa) - Marcolin e TBL Licensing hanno rinnovato l'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale delle collezioni di occhiali da sole e montature da vista Timberland. Avviata nel 2003, la collaborazione tra le due aziende si è consolidata nel corso di oltre vent'anni di successi condivisi ed è stata rinnovata per ulteriori cinque anni, fino al 2031.



Timberland è un punto di riferimento internazionale nel settore delle calzature, dell'abbigliamento e degli accessori premium ispirati al mondo outdoor. Le collezioni di occhiali da sole e montature da vista reinterpretano l'identità autentica del brand attraverso design distintivi e contemporanei, arricchiti da palette cromatiche attuali e dettagli ispirati al patrimonio Timberland.



Timberland Eyewear è distribuita a livello globale attraverso una selezione di negozi Timberland, ottici specializzati, punti vendita indipendenti e piattaforme e-commerce.

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