Algebris Green Transition Fund, prima acquisizione all'estero con la spagnola Vector Renewables

(Teleborsa) - Algebris Investments, tramite il fondo di private equity Algebris Green Transition, ha perfezionato l'acquisizione del 100% della spagnola Vector Renewables, operatore di riferimento nei servizi tecnici e di asset management per il settore delle energie rinnovabili, da Nadara. Si tratta della prima acquisizione internazionale del fondo. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.



Dal 2005 Vector affianca i propri clienti lungo l'intero ciclo di vita di progetti solari, eolici, storage e ibridi, con sedi in Europa, Asia, America Latina ed esperienza in oltre 60 Paesi. Ad oggi, la società vanta un track record che comprende oltre 275 GW di progetti seguiti in qualità di advisor tecnico, oltre 30 GW seguiti tramite i servizi specializzati di Legal Advisory e più di 6 GW di asset attualmente in gestione. Algebris affiancherà il management di Vector nella nuova fase di crescita globale, favorendo nuove opportunità di sviluppo e consolidando ulteriormente la leadership tecnica e digitale del gruppo.



"Vector ha costruito una piattaforma globale di eccellenza, con una profonda competenza nel settore delle energie rinnovabili e una forte capacità di innovare in ambiti come i sistemi BESS e ibridi - ha dichiarato Matteo Tarchi, Senior Partner di Algebris Green Transition Fund - In quanto realtà autonoma, Vector si trova oggi in una posizione unica per offrire un supporto indipendente ai propri clienti in tutto il mondo".

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