FCA US rafforza la collaborazione con Waymo

(Teleborsa) -. Le due società hanno deciso di ampliare la loro collaborazione con un accordo che prevede l’aggiunta di fino a 62.000 minivan Chrysler Pacifica Hybrid alla flotta di veicoli a guida autonoma di Waymo.Questa operazione va ad estendere il precedente impegno di FCA, annunciato a gennaio, di fornire migliaia di veicoli per il servizio di trasporto senza pilota di Waymo. Si prevede che le consegne inizino alla fine del 2018.FCA US e Waymo hanno inoltre annunciato che stanno avviando discussioni in merito all’impiego della tecnologia di guida autonoma Waymo, anche mediante una possibile concessione di licenze, in un veicolo prodotto da FCA e disponibile al consumatore.Attualmente Waymo è l’unica società ad avere una flotta di vetture a guida totalmente autonoma, senza pilota, sulle strade pubbliche. Nel corso dell’anno Waymo lancerà il primo servizio al mondo di trasporto a guida autonoma e le persone potranno richiedere un veicolousando l’app di Waymo.