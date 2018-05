Spagna, il lungo giorno di Mariano Rajoy

(Teleborsa) - La situazione politica traballa non solo in Italia , ma anche in Spagna, conSi apre a Madrid, infatti, il dibattito sulla, dopo la sentenza Gurtel che. Il Tribunale supremo ha condannato l’ex tesoriere Luis Barcenas a 33 anni di carcere per corruzione, con il Partito costretto ad un risarcimento pari a 240 mila euro perché ritenuto "partecipante a titolo lucrativo".La presidenza del Congresso dei deputati ha fissato a domani, venerdì 1° giugno, il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE. L'esito del voto finale è incerto e potrebbe dipendere da come si orienteranno i 5 deputati del partito nazionalista basco PNV.Se la mozione di sfiducia otterrà l'appoggio di 176 deputati su 350, Rajoy cadrà e sarà sostituito automaticamente alla Moncloa da Sanchez.