Banca Sistema, chiusa con successo emissione obbligazionaria senior

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il collocamento dell'emissione obbligazionaria senior diè stato un successo.Il collocamento in club deal riservato a investitori istituzionali non parti correlate, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, ha una durata di 3 anni a tasso fisso con un costo complessivo di 200bps. Il regolamento dell’emissione è previsto entro il 5 giugno p.v.L’obiettivo dell’emissione è in linea con la strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e di supporto alla crescita del core business.