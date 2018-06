FCA, Marchionne: siamo pronti per raggiungere traguardi nuovi e più alti

(Teleborsa) -

FCA ha un piano "solido e coraggioso" ma soprattutto ha azzerato il debito. "A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso" - ha dichiarato l'Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, aprendo il Capital Markets Day.

Gli obiettivi sono stati raggiunti e quindi ora "ci concentreremo sulla struttura finanziaria e sui target finanziari che abbiamo fissato per il gruppo fino al 2022. E vedrete che sono ambiziosi, come tutti i precedenti piani, e pongono le basi per una nuova fase di crescita e redditività per FCA" - ha detto il manager italo-canadese, specificando che "non ci adegueremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l'unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguardo, è quello che dobbiamo ancora raggiungere".



Da segnalare il valore per gli azionisti, che dal 2015 a oggi è "quasi raddoppiato". "All'inizio del 2015 - ha sottolineato Marchionne - ho espresso il mio punto di vista sull'efficienza del capitale nel settore e sulla necessità di un cambiamento, alla luce di una serie storica di distruzione di valore e ritorni sul capitale investito decisamente inaccettabili". "Per ironia della sorte da quel momento a oggi il valore per gli azionisti di FCA è quasi raddoppiato, escludendo l'aumento di valore di Ferrari, mentre il ritorno per gli azionisti di 10 dei nostri principali concorrenti del settore è stato in media negativo del 6%".

L'azzeramento del debito, inoltre, offre "nuove opportunità per ricompensare gli azionisti e accresce la nostra flessibilità nell'investire in nuove opportunità, avendo sempre ben presenti le lezioni imparate durante i momenti più difficili per mantenere disciplina negli investimenti"- ha detto l'AD che lascerà l'incarico nel 2019, dopo ben 15 anni di lavoro in FCA.



Ottimo l'andamento del titolo a Piazza Affari: +3,09%.