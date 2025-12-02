Bending Spoons, accordo per l'acquisizione di Eventbrite: operazione da 500 milioni di dollari

Eventbrite

(Teleborsa) -, il principale marketplace globale per esperienze condivise, ha annunciato oggi di aver stipulato unper essere acquisita da, in una transazione interamente in denaro del valore di circa. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari e l’approvazione da parte degli azionisti di Eventbrite."Unirsi a Bending Spoons accelererà l’innovazione e rafforzerà gli strumenti e le risorse di Eventbrite per riunire ancora più persone attraverso esperienze dal vivo condivise per molti anni a venire – ha dichiarato, CEO e Co-Fondatore di Bending Spoons –. Da appassionati di lunga data, abbiamo identificato alcune opportunità che non vediamo l’ora di esplorare insieme al team di Eventbrite dopo la chiusura dell’operazione. Tra queste figurano lo sviluppo di una funzionalità di messaggistica dedicata, l’introduzione dell’IA per facilitare la creazione di eventi, il miglioramento della ricercabilità, e la creazione di un sistema per il mercato secondario dei biglietti. Siamo impegnati a investire in Eventbrite nel lungo periodo e speriamo di poterla aiutare a raggiungere nuovi traguardi"., Co-Fondatrice, Amministratrice Delegata e Presidente Esecutivo di Eventbrite, ha aggiunto: "Non c’è mai stato un momento più importante per riunire il mondo nella vita reale. Guardando avanti, trovo stimolanti la velocità, le risorse e la capacità innovativa di Bending Spoons per spingere Eventbrite nel suo prossimo capitolo di vita.”Eventbrite sarebbe l’ultimo marchio globale di prestigio a entrare nel portafoglio di Bending Spoons. Il mese scorso, Bending Spoons ha annunciato un accordo definitivo per acquisire, soggetto alle consuete condizioni e autorizzazioni per il closing. Si è recentemente conclusa anche l’acquisizione da 1,38 miliardi di dollari dida parte di Bending Spoons.In base ai termini dell’accordo, glidi Eventbrite riceverannoper ogni azione di Eventbrite posseduta. Il prezzo per azione rappresenta un premio dell’82% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni di Eventbrite degli ultimi 60 giorni alla chiusura del mercato il 28 novembre 2025.La transazione proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Eventbrite, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni e autorizzazioni per il, incluse le approvazioni regolamentari richieste e l’approvazione da parte degli azionisti di Eventbrite. Al completamento dell’ operazione proposta, Eventbrite diventerà unae le sue azioni di capitale non saranno più quotate in alcuna borsa valori.