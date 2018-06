Turismo, 2 giugno fuori porta per 5,5 milioni di italiani

(Teleborsa) -. Lo rivela Assoturismo - Confesercenti prendendo come base l'analisi della disponibilità di camere sui vari portali delle Online Travel Agency (OTA)., anche se nel 2017 c'era stato un giorno in più di ponte.si concentreranno soprattutto nel sistema ricettivo ufficiale (oltre 4 milioni) ai quali si devono aggiungere 1,5 milioni circa di presenze in altre strutture ricettive (case di proprietà, ostelli religiosi ed altre).A farla da padrone sono ledove si rileva un tasso di occupazione delle camere disponibili online intorno all’86%.che toccano l'85% di camere occupate, con Roma in pole position (86%).“Le possibilisono state uno degli elementi di maggior incertezza per gli operatori turistici in questo periodo”, spiega Vittorio Messina, Presidente Assoturismo Confesercenti. “Le previsioni smentiscono i nostri timori.e, dando un punto di riferimento importante alle imprese. Speriamo che il turismo non rimanga anche questa volta la cenerentola dell’agenda politica”.