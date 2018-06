ABI LAB, investiti 300 milioni di euro per lotta a crimini informatici

(Teleborsa) -anche attraverso iniziative di formazione del personale, campagne di sensibilizzazione dei clienti e "attenta e continua azione di monitoraggio,. E' quanto emerge dal Rapporto del Consorzio ABI LAB sulla sicurezza on line,, il 95% delle operazioni fraudolente viene bloccato e .. Circa uno su 55 mila, in diminuzione rispetto al 2016 in cui erano lo 0,002%".Dal rapporto emerge anche una: solo lo 0,0028%, -94% dal 2015 ad oggi, "segno del costante impegno da parte del settore nel contrasto delle frodi e nella sensibilizzazione della clientela".Nel caso della(truffa informatica effettuata inviando un'e-mail al cliente per carpire dati riservati come codice utente e password di accesso al servizio di home banking), mentre, nel caso delle(codice malevolo che può essere diffuso attraverso programmi e documenti allegati a messaggi di posta elettronica, in grado di sottrarre informazioni riservate e codici d'accesso).Dall'indagine ABI LAB emerge che la maggior parte delle realtà analizzateLe banche italiane hanno, attraverso il portale di Internet Banking (per il 96% delle banche rispondenti), attraverso le informative presso le filiali (per il 74,1%) e le informative contrattualistiche (per il 59,3%), attraverso una maggiore sensibilizzazione di tutti i dipendenti sui temi di sicurezza, una tempestiva e omogenea circolazione delle informazioni su minacce, e possibili contromisure tra gli operatori bancari e finanziari attivi in Italia.Aperto a tutti gli operatori del settore bancario e finanziario nazionale,che utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento del sito e utilizza cookie analytics forniti da Google per l'analisi del traffico.