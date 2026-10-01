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Intercos continua il buyback, investiti quasi 2,2 milioni di euro tra il 24 e il 30 settembre

Azioni proprie, Finanza
Intercos continua il buyback, investiti quasi 2,2 milioni di euro tra il 24 e il 30 settembre
(Teleborsa) - Intercos ha comunicato di aver acquistato, tra il 24 e il 30 settembre 2026, complessivamente 166.600 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 13,1843 euro per un controvalore pari a 2.196.503,40 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.

Al 30 settembre il produttore di prodotti cosmetici detiene 3.560.380 azioni proprie pari al 3,6935% del capitale sociale


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