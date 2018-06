L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello spazio

(Teleborsa) -Parmitano è stato il primo degli astronauti ESA selezionati nel 2009 a volare, nel 2013, sulla Stazione Spaziale Internazionale,(nella foto durante una delle due uscite) e raccolto dati per molti esperimenti che sono ancora in corso oggi.Luca ha commentato così la notizia:. Il mio scopo sarà di mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sono responsabile per la sicurezza dell'equipaggio e della Stazione, e per il successo della missione in generale."- dice ancora Luca - e farò quindi del mio meglio per seguire il loro esempio e i loro insegnamenti per raggiungere questi obiettivi".L'astronauta italiano si staripassando simulazioni e allenandosi con i nuovi esperimenti a cui prenderà parte.L'astronauta dell'ESA Alexander Gerst è pronto ad assumere la carica di comandante della Stazione Spaziale durante la seconda metà della sua missione Horizons quest'anno.. Sono orgoglioso dell'eccellente lavoro fatto dagli astronauti e dai loro istruttori tale da ottenere la responsabilità dell'avamposto abitato nello spazio."Orbitando attorno al pianeta a, e di testare e dimostrare tecniche necessarie per esplorare ulteriormente il nostro Sistema Solare., appunto per la Stazione Spaziale Internazionale. Consegnato nel maggio 2006 al Kennedy Space Center è stato lanciato daIl modulo Columbus è stato realizzato per l'ESA in collaborazione da Alenia Spazio (Italia) , dall'astrobiologia alla scienza solare passando per la metallurgia e la psicologia.(comune siciliano di 48.013 abitanti, della città metropolitana di Catania)con il corso Sparviero IV frequentato presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Si è laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Napoli "Federico II"" nel 1999.