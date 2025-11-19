Spazio: Nuovo incontro tra Urso e il DG ESA Aschbacher in vista della Ministeriale di Brema

(Teleborsa) - Nuovo incontro tra ilsen., e il. Presenti al confronto anche il, e ilIl colloquio a- che fa seguito a quello avuto in videocollegamento una settimana fa - ha avuto come focus gli aspetti principali della prossima Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in programma il 26 e 27 novembre a Brema."L’Italia si avvia a diventare sempre piùassumendo un ruolo centrale nella definizione delle future politiche europee del settore. In qualità di co-presidenti della Ministeriale ESA, intendiamo contribuire in modo determinante a delineare il futuro del nostro continente nel comparto, rafforzando la leadership europea e promuovendo una visione ambiziosa e condivisa delle attività aerospaziali”, ha dichiarato Urso.Riguardo la, il Ministro ha evidenziato che il governo italiano - così come deciso nell’ultimo Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale - conferma che ilA riguardo l’Italia intende concentrare le proprie risorse sui programmi dove è più elevato il ritorno in termini di contratti all’ecosistema industriale nazionale e di voler favorire i programmi che abbiano una componente di spesa anche sulla Difesa.Al centro del colloquio ancheA riguardo il Ministro ha auspicato l'applicazione degli accordi presi al vertice ministeriale dell’ESA di Siviglia nel 2023, con il rafforzamento della frequenza di lancio dei vettori europei Ariane 6 e VEGA-C.Sul programma di, Urso ha evidenziato che, chiedendo una più chiara definizione del perimetro tecnico e finanziario, anche in relazione all’iniziativa simile Earth Observation Governamental System (EOGS) della Commissione.L’incontro di oggi segue unacon alcuni omologhi europei e con le agenzie spaziali nazionali di Francia, Germania e Regno Unito.