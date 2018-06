S7 Airlines, inaugurati voli Mosca-Olbia e Mosca-Cagliari

(Teleborsa) -, dove il primo "320" è stato accolto, ieri sabato 2 giugno, dal tradizionale "Arc of Triumph" realizzato con getti d'acqua dai Vigili del Fuoco. Una cornice spettacolare pere da una delegazione del gruppo folk Olbiese nei caratteristici costumi sardi.. Il vettore è membro dell’alleanza internazionale Oneworld. E’ la prima volta che. Alla base della scaletta dell’Airbus A320 il benvenuto è¨stato dato da due donne del gruppo folcloristico Cagliari quartiere di Villanova. Il collegamento diretto da Cagliari per Mosca aeroporto Domodedovo è operato per la stagione estiva nei giorni di mercoledì e domenica.. Nella stagione 2018 prevediamo un traffico da/per la Russia di circa 20.000 passeggeri con un incremento del + 177% (+ 15.000 passeggeri) rispetto allo scorso anno".. I Turisti Europei potranno così visitare le due "Capitali" russe, Mosca e San Pietroburgo, in un unico viaggio, che potrà essere facilmente organizzato grazie alle comode coincidenze offerte appunto da