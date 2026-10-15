Casa Bianca a Meloni: "Presidente Trump ha negoziato un grande accordo"

(Teleborsa) -alle affermazioni diin merito all', affermando che "il presidenteun altro grande accordo per fornire al mercato globalee abbassare i prezzi".Lo ha precisato un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alle critiche mosse dalla Premier italiana, che in occasione dell'intervento dinanzi al Senato aveva definitoperché potenzialmente in grado di legittimare la posizione di Mosca. Ricordando che l'impennata dei prezzi del carburante è stata causata soprattutto dalla guerra in Iran, non dal conflitto in Ucraina in corso da due anni, Meloni aveva affermato che il: una legittimazione per Mosca" che si garantisce "nuove entrate con cui finanziare la guerra" ed un "implicito indebolimento della leva sanzionatoria" che mina gli sforzi "per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative".Affermazioni che avevano già ricevuto unanella giornata di ieri.aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Ben diversa la posizione del leader ucraino, che aveva"per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi" ed aveva definito "doloroso" vedere il presidente Trump "scegliere una parte che non è la nostra"., patteggiato al telefono, prevede che cheal mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e subito dopo 1.000.000 di tonnellate per un, in cambio della rimozione delle sanzioni e del blocco dell'export di prodotti petroliferi.Frattanto,ha annunciato oggi il. Il Consiglio di Governo dell'Agenzia ha infatti accertato che sinora sono stati rilasciati circa 330 milioni di barili e ha concordato di adottare tutte le misure necessarie perdi barili. Inoltre, prendendo atto che alcuni membri dell'AIE hanno rilasciato volumi superiori a quelli inizialmente ipotizzati e che altri membri intendono fare altrettanto, l'Agenzia ha indicato che ildi barili già concordati. A tale scopo, si è stabilito didei volumi rimanenti,da immettere sul mercato il prima possibile.