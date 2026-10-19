Ucraina, Papa Leone al telefono con Zelensky: "Evacuazione volontaria e sicura dei civili di Oleshky"

Kiev: trattative con Mosca sui dettagli finali. Raid su Kharkiv: sei morti, tre bambini.

(Teleborsa) - Leone XIV ha avuto oggi un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede. Il Pontefice ha richiamato "la grave situazione nella città di Oleshky", nella regione di Kherson, e la richiesta di tregua umanitaria già presentata al presidente russo Vladimir Putin, auspicando che "la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile". L'appello era partito venerdì scorso dal letto d'ospedale del Papa.



Le trattative per l'evacuazione



Intanto Russia e Ucraina hanno "iniziato a coordinare i dettagli finali" dell'evacuazione, ha annunciato Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, citato da Ukrainska Pravda. Oleshky, nell'area occupata, è stretta tra il fronte e il Dnipro e non riceve cibo né medicinali da maggio. Il piano prevede il trasferimento diretto dei residenti "verso un territorio controllato dal governo ucraino". "Ci sono ancora alcune questioni complesse da risolvere, ma spero che nel prossimo futuro si possano vedere risultati concreti". I negoziati con Mosca sono quotidiani: "Abbiamo compiuto progressi significativi". L'evacuazione riguarderebbe anche altri sei insediamenti vicini, per un totale preliminare di 6.000 persone, fino a 200 bambini.



Kharkiv e Lugansk



Un drone russo ha colpito il parco centrale di Nova Vodolaga, nella regione di Kharkiv: il bilancio è salito a sei morti, tra cui tre bambini, e 14 feriti. "Un'atrocità assoluta", ha scritto Zelensky su X, chiedendo difesa aerea e di non revocare le sanzioni contro la Russia finché non cesseranno le uccisioni. Nel Lugansk occupato un attacco ucraino ha colpito un veicolo di un'impresa funebre, uccidendo tre persone, secondo il governatore insediato da Mosca Leonid Pasechnik.

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