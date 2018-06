ENAC, Riggio: "Con globalizzazione pensare a sovranità è errore e illusione"

(Teleborsa) - La crescita boom del trasporto aereo ha prodotto una sorta di selezione darwiniana degli operatori, che dipende dalla globalizzazione e dalle liberalizzazioni. Questo lo stato attuale del sistema del trasporto aereo, dove l'avvento di nuovi competitor deve essere considerata un'opportunità per reagire, grazie all'arrivo di capitali freschi ed all'ingresso in strutture più ampie ed internazionali.Lo ha dettoin una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale 2017 a Roma."C'erano. Questo è corrisposto ad una grande crescita a livelloquest'annodi persone si sono spostate in aereo ed arriveremo ad 8 miliardi rapidissimamente", ha premesso Riggio."Questo ha messo, perché con la liberalizzazione c'è stato un- e questo non tutte le compagnie tradizionali hanno resistito, in particolare la nostra Alitalia ha avuto più problemi di altri"."Noi, evidentemente, ci aspettiamo molto dalla stessa, che sta vivendo una fase sotto la gestione commissariale molto positiva, ma, c'è la nuova realtà di, quindi nuovi soci dotati anche finanziariamente", ha ricordato il Presidente di ENAC."Bisogna fare in modo di entrare a", ha concluso.