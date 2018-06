Enel, si è chiusa con successo l'OPA su Eletropaulo

Enel

(Teleborsa) - L' OPA lanciata dasul gruppo brasiliano Eletropaulo si è conclusa con l'adesione del 73,4% del capitale. Lo comunica l'azienda energetica italiana che precisa: in base alla normativa della Borsa brasiliana l', con il pagamento del corrispettivo e il trasferimento delle azioni. A partire da tale dataper il medesimo corrispettivo previsto per l'offerta ().L'investimento complessivo di Enel Sudeste in base ai risultati dell'offerta ammonta a circa 5.553 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1.269 milioni di euro al cambio corrente. A tale importo si aggiunge il corrispettivo che sarà richiesto per l'acquisto delle ulteriori azioni di Eletropaulo consegnate entro il, secondo quanto sopra indicato, nonché l'importo che sarà necessario a supportare l’impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere la propria quota, nonché l'eventuale inoptato, di un successivo aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais brasiliani, pari a circa 343 milioni di euro al cambio corrente."L'acquisizione diè un importante passo avanti per il Gruppo Enel in Sud America, che rafforza la nostra leadership nell'importante mercato brasiliano della distribuzione, in linea con il nostro piano strategico e l'attenzione particolare per le grandi metropoli mondiali" ha commentato, amministratore delegato di Enel.Enel Sudeste ha ricevuto l'approvazione dell'autorità antitrust brasiliana (ilo "CADE"), mentre l'autorità brasiliana per l’energia (o "ANEEL") dovrebbe a sua volta approvare l’operazione nei prossimi giorni.Con l'acquisizione di Eletropaulo, Enel diventa il più grande operatore del Paese nel settore della distribuzione,Con 7,1 milioni di clienti e 43 TWh di energia elettrica distribuita,al cambio corrente. Enel, attraverso la controllata Enel Américas, prevede di effettuare investimenti nelle reti brasiliane pari a circa 1,5 miliardi di euro tra il 2018 e il 2020.