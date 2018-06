Pensioni e Scuola, Quota 100: spunta la clausola dei 64 anni di età

(Teleborsa) - Quota 100 per la pensione rischia di trasformarsi in una beffa. Lo sottolinea il sindacato della scuola Anief che spiega come la fatidica soglia, frutto della somma degli anni anagrafici e di quelli contributivi, per mesi indicata dalcome imprescindibile per superare l’assurda Legge Fornero , confermata anche nel contratto di governo sottoscritto con la Lega, potrebbe valere solo a partire da una soglia minima. Questa, perlomeno, è la richiesta formulata in queste ore dallao. A questo punto, è chiaro che se il neonato Governo vorrà tenere fede a quanto detto nel corso della campagna elettorale sarà obbligato a reperire i finanziamenti utili. Altrimenti, ci troveremo davanti all'ennesima promessa incompiuta. I lavoratori non accetterebbero un passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico, da cui è scaturito il novello assetto parlamentare e governativo. Anzi, per i lavoratori della scuola serve sempre l’inclusione tra le categorie che svolgono una professione usurante.Marcello Pacifico, Presidentespiega: "Introdurre la clausola dei 64 anni d’età andrebbe a costituire un grave cambiamento del programma di Governo: nessuno ha obbligato i partiti a promettere la nuova soglia. Visto che si sono presi l’impegno, evidentemente gradito dalla maggior parte degli italiani, ora è bene portarlo avanti. Costi quel che costi. Come si sono trovati i soldi per sanare altre emergenze nazionali, ora si trovino quelli utili per mandare in pensione chi ha lavorato una vita e ora vuole passare la mano".