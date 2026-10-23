Decreto scuola, presentati diversi emendamenti caldeggiati da Anief

"Decreto Scuola:
presentate da tutto l’arco parlamentare diverse modifiche richieste da ANIEF durante l’audizione presso la Settima Commissione del Senato.
Importanti novità in arrivo dal Senato sul Decreto Scuola
. Dopo l’audizione del presidente nazionale Marcello Pacifico
, tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti decisivi per il futuro del personale scolastico
". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"In primo piano vi è la tutela della disabilità
. Si chiede di garantire ore certe di sostegno entro il 30 giugno e scadenze fisse per il PEI.
Inoltre, dal 2027, i posti in deroga attivati per due anni consecutivi dovranno essere stabilizzati nell’organico di diritto.
Sul fronte del reclutamento, si propone la proroga del doppio canale per le supplenze da prima fascia GPS fino al 2030,
anche per i posti comuni. Per i concorsi PNRR, la richiesta è chiara: eliminare il limite triennale per le graduatorie degli idonei e garantire l’assunzione dei vincitori entro dicembre 2026.
Novità importanti anche per la mobilità.
Si punta a una riapertura straordinaria senza vincoli per il triennio 2026-2029, destinando ai trasferimenti il 100% dei posti vacanti.
Grande attenzione viene rivolta al personale ATA e ai DSGA.
Tra le principali proposte spiccano l’estensione della Carta del docente e l’introduzione dei buoni pasto. Per i DSGA si chiede la detassazione dell’indennità e l’erogazione mensile automatica in cedolino a partire dal 2027.
Viene inoltre richiesto il potenziamento degli organici amministrativi e l’inserimento stabile
di almeno un assistente tecnico informatico in ogni scuola del primo ciclo", conclude Portuesi.
Infine, si propone l’istituzione formale della figura del collaboratore vicario del preside, la tutela della classe di concorso A021 per la geografia negli istituti tecnici e il rafforzamento dell’insegnamento dell’italiano per stranieri nei CPIA.
L’obiettivo del sindacato ANIEF è chiaro: lottare fino a quando non avremo una scuola finalmente giusta ed equa per tutti.
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