Decreto scuola, presentati diversi emendamenti caldeggiati da Anief

presentate da tutto l’arco parlamentare diverse modifiche richieste daImportanti novità in arrivo dal. Dopo l’audizione del, tutte le forze politiche hanno". Lo ha dichiarato"In primo piano vi è la tutela della. Si chiede di garantireInoltre, dal 2027, i posti in deroga attivati per due anni consecutivi dovranno essere stabilizzati nell’organico di diritto.Sul fronte del reclutamento,anche per i posti comuni. Per i concorsi PNRR, la richiesta è chiara: eliminare il limite triennale per le graduatorie degli idonei e garantire l’assunzione dei vincitori entro dicembre 2026.Novità importanti anche per laSi punta a una riapertura straordinaria senza vincoli per il triennio 2026-2029, destinando ai trasferimenti il 100% dei posti vacanti.Grande attenzione viene rivolta alTra le principali proposte spiccano l’estensione della Carta del docente e l’introduzione dei buoni pasto.Viene inoltre richiesto ildi almeno un assistente tecnico informatico in ogni scuola del primo ciclo", conclude Portuesi.Infine, si propone l’istituzione formale della figura del collaboratore vicario del preside, la tutela della classe di concorso A021 per la geografia negli istituti tecnici e il rafforzamento dell’insegnamento dell’italiano per stranieri nei CPIA.L’obiettivo del sindacato ANIEF è chiaro: lottare fino a quando non avremo una scuola finalmente giusta ed equa per tutti.