Investimenti, Bruxelles propone il nuovo piano garantito dal bilancio

(Teleborsa) - Riunire. E' questo l'obiettivo di, il programma che la Commissione europea propone di istituire per il prossimoInvestEU, spiega una nota dell'Esecutivo comunitario, accorperà il gran numero di programmi di finanziamento attualmente disponibili, rifacendosi al modello adottato per il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker. Con questo programma, la Commissione intendeEsso sarà composto dal, dale dalil Fondo InvestEU continuerà a, per contribuire a rimediare alla carenza di investimenti, ancora consistente, in Europa.La Commissione propone di, che saranno utilizzati a sostegno dei progetti di importanza strategica in tutta l'UE. Attirando investimenti pubblici e privati, la Commissionedi investimenti aggiuntivi in tutta l'UEIl programmacoerente e un insieme unico e coerente di requisiti di rendicontazione, evitando in tal modo sovrapposizioni.La(BEI) continuerà adella Commissione.Gli Stati membri avranno la possibilità di convogliare nella garanzia di bilancio di InvestEU parte delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi per la politica di coesione.Integrerà i 13 diversi servizi di consulenza disponibili in uno sportello unico di assistenza allo sviluppo dei progetti.Nel quadro del programma InvestEU continuerà ad operare il portale dei progetti di investimento europei del piano di investimenti, che dà visibilità ai progetti di investimento in tutta l'UE. Il portale