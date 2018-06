Scuola, tutti i dirigenti scolastici possono guidare gli esami di maturità

(Teleborsa) - Le, a partire da quelli che operano nella scuola del primo ciclo. Lo ha stabilito ilammettendo dieci Dirigenti Scolastici di Istituti Comprensivi a svolgere il ruolo di Presidente di Commissione.Tutto era nato a seguito dell’illegittima incompatibilità introdotta con il decreto legislativo n. 62/2017, in base al quale i Dirigenti Scolastici non appartenenti alla secondaria di secondo grado non dovrebbero accedere alla presidenza delle commissioni della maturità del 2018. Nel corso della Camera di Consiglio del 29 maggio scorso, ie che le restrizioni imposte ai dirigenti in servizio negli istituti di primo grado violano il principio di uguaglianza."Dal 2008 è stato introdotto il ruolo unico della categoria, con i dirigenti scolastici che possono essere nominati prescindendo dal grado scolastico dove operano. Far venire meno questo concetto, escludendoli a priori dalle commissioni della maturità, costituisce un atto illogico e discriminante. E ora a dirlo non è solo l’Udir, ma anche i giudici" ha commentato il Presidente Udir