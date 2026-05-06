Scuola, si apre iter per domande inserimento in elenchi regionali docenti di ruolo

"Si apre oggi, e resterà attiva, la possibilità di presentare domanda per. Ricordo che possono partecipare". Lo ha dichiarato"Possono fare domanda coloro che hanno partecipato a, sia per posti comuni sia per il sostegno, in tutti gli ordini e gradi di istruzione — infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado —. La procedura non è particolarmente complessa, maÈ importante sottolineare che ANIEF, come di consueto,. In particolare,, bandito con DD 1081 del 2022, attualmente esclusi dagli elenchi regionali.Attraverso un ricorso al TAR, anche questi docenti potranno, in caso di esito favorevole o sospensiva, essere inclusi nelle graduatorie e partecipare alle immissioni in ruolo.aderire al ricorso promosso da ANIEF può rappresentare un’opportunità concreta", conclude Cavallini.