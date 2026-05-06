Scuola, si apre iter per domande inserimento in elenchi regionali docenti di ruolo

"Si apre oggi, e resterà attiva fino al 25 maggio
, la possibilità di presentare domanda per essere inseriti negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026
. Ricordo che possono partecipare esclusivamente i docenti non di ruolo e che è possibile scegliere una sola regione
". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale ANIEF.
"Possono fare domanda coloro che hanno partecipato a procedure concorsuali
, sia per posti comuni sia per il sostegno, in tutti gli ordini e gradi di istruzione — infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado — bandite a partire dal primo gennaio 2020
. La procedura non è particolarmente complessa, ma il consiglio è di rivolgersi alle sedi territoriali di ANIEF per ricevere supporto.
È importante sottolineare che ANIEF, come di consueto, si è attivata anche per tutelare i diritti di chi non potrà presentare domanda
. In particolare, è stato avviato un ricorso per i docenti idonei al concorso straordinario bis
, bandito con DD 1081 del 2022, attualmente esclusi dagli elenchi regionali.
Attraverso un ricorso al TAR, anche questi docenti potranno, in caso di esito favorevole o sospensiva, essere inclusi nelle graduatorie e partecipare alle immissioni in ruolo. L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che, pur idonei a tale concorso, sono stati esclusi:
aderire al ricorso promosso da ANIEF può rappresentare un’opportunità concreta", conclude Cavallini.
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