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Scuola, si apre iter per domande inserimento in elenchi regionali docenti di ruolo

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"Si apre oggi, e resterà attiva fino al 25 maggio, la possibilità di presentare domanda per essere inseriti negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026. Ricordo che possono partecipare esclusivamente i docenti non di ruolo e che è possibile scegliere una sola regione". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale ANIEF.

"Possono fare domanda coloro che hanno partecipato a procedure concorsuali, sia per posti comuni sia per il sostegno, in tutti gli ordini e gradi di istruzione — infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado — bandite a partire dal primo gennaio 2020. La procedura non è particolarmente complessa, ma il consiglio è di rivolgersi alle sedi territoriali di ANIEF per ricevere supporto.

È importante sottolineare che ANIEF, come di consueto, si è attivata anche per tutelare i diritti di chi non potrà presentare domanda. In particolare, è stato avviato un ricorso per i docenti idonei al concorso straordinario bis, bandito con DD 1081 del 2022, attualmente esclusi dagli elenchi regionali.

Attraverso un ricorso al TAR, anche questi docenti potranno, in caso di esito favorevole o sospensiva, essere inclusi nelle graduatorie e partecipare alle immissioni in ruolo. L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che, pur idonei a tale concorso, sono stati esclusi: aderire al ricorso promosso da ANIEF può rappresentare un’opportunità concreta", conclude Cavallini.
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