Trieste Airport, deserta la gara per il 45% del capitale

(Teleborsa) - Alla mezza dozzina di manifestazioni di interesse ventilate nei mesi scorsi, alla fine non ha fatto seguito alcuna offerta per la gara europea indetta daper la cessione del 45% del pacchetto azionario, detenuto per intero dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Che i termini e le condizioni non avessero convinto i potenziali acquirenti lo si era intuito a seguito delle dichiarazioni dell'Amministratore Delegato di, chiamatosi fuori ben prima della scadenza del bando fissata alla data del 6 giugno. In sostanza, l'obbligo di irrorare capitale fresco senza avere voce in capitolo nella governance ha finito per scoraggiare, a livello nazionale, i colossi comee indurre anche la bergamasca SACBO a riconsiderare i propositi di allargamento dei propri interessi.che contenga condizioni attrattive per i potenziali partner industriali, italiani ed europei. Si tratterà di rivedere la condizioni principale che, nel bando appena scaduto, imponeva il congelamento del 45% per 36 mesi dall'acquisto e solo al termine di tale periodo l'opzione per l'ulteriore 10% che avrebbe portato al controllo effettivo della società. Ciò nella prospettiva che l’aeroporto triestino facesse registrare numeri in crescita, ovvero si adottasse un piano di sviluppo orientato al trend positivo sia in termini operativi che di utili.