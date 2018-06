Intesa Sanpaolo, Piani di Incentivazione a Lungo Termine

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -avvia i, basati su strumenti finanziari, approvati dall’Assemblea tenutasi il 27 aprile 2018. Si tratta:- il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance-based Option Plan), destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici del perimetro italiano del Gruppo;- il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 LECOIP (Leveraged Employee Co-Investment Plan) 2.0, destinato alla generalità dei dipendenti, ivi intendendo i Professional e il Management del perimetro italiano del Gruppo, con l’eccezione del Top Management, dei Risk Taker e dei Manager Strategici destinatari del Piano POP.Il Consiglio ha in particolare deliberato di esercitare la delega conferita dalla predetta Assemblea per un aumento di capitale, a favore dei dipendenti del Gruppo, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 LECOIP 2.0:- a titolo gratuito per un importo massimo di 400.000.000 euro (inclusivo del sovrapprezzo), con emissione di massime numero 170.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo;- a pagamento - con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile - per un importo massimo (inclusivo del sovrapprezzo), al netto di uno sconto di emissione, di 1.200.000.000 euro, con emissione di massime numero 555.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo e applicando uno sconto massimo del 18,5% sul prezzo di mercato del titolo calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione.A seguito della delibera del Consiglio riguardante il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP, Intesa Sanpaolo in data odierna ha firmato con J.P. Morgan un accordo di accollo liberatorio, con cui trasferisce a J.P. Morgan l’obbligo di consegna ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo delle eventuali azioni ordinarie che saranno dovute alla scadenza delle opzioni POP e, conseguentemente, alla controparte stessa l’assunzione di tutti i rischi di volatilità del Piano.