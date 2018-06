Migranti, Salvini su Aquarius: alzare la voce paga

(Teleborsa) - "Voglio porre fine a questo traffico di esseri umani", così il ministro dell'Interno,, in conferenza stampa sulla vicenda Aquarius, risoltasi con l' apertura della Spagna del porto di Valencia . "Esprimo grande soddisfazione per come si va risolvendo la vicenda del barcone, soldi che passano sulla pelle di questi disgraziati e escono dalle tasche dei cittadini. Evidentemente alzare garbatamente la voce paga", ha dichiarato il ministro ricordando che "sicuramente la partita non si chiude oggi,". "Ci saranno altri sbarchi ma a me quello che interessava era sollevare un problema , coinvolgere chi non era coinvolto come la Spagna."."Cominciamo ad affrontare un problema che per anni è rimasto nascosto sotto il tappeto ", ha detto Salvini, ribadendo che "è inaccettabile che Malta se ne freghi, non è possibile che il governo maltese faccia finta di niente". Il ministro ha poi spiegato che "stiamo lavorando sul fronte libico, perché il problema va risolto a monte e non a valle", "il mio obiettivo è avere porti sicuri in Nord Africa"."Sono contento che la Spagna ha voluto dare un segnale di umanità. Ringrazio il premier e spero che la sua disponibilità possa essere anche futura. E' il segno che qualcosa sta cambiando".Salvini si è soffermato a parlare die tempi d'immigrazione, sottolineando che "i cittadini italiani sostengono un costo elevato (35 euro cadauno) per questo esercito di 'finti' profughi. Su 40.000 domande, ci sono solo 6 casi di rifugiati su 100 mentre solo a 4 casi su 100 viene riconosciuta la protezione sussidiaria".Per quanto riguarda i, sono 3 gli anni che servono in media per lo smaltimento delle richieste. Salvini ha poi dichiarato di voler riaprire i centri per i rimpatri.